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Политолог назвал последствия для Запада после конфискации российских активов

Политолог Баширов: США могут лишиться главного актива, конфисковав резервы РФ

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Shutterstock

Конфискация российских золотовалютных резервов может обернуться крахом для западной финансовой системы. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политолог Марат Баширов. Он обратил внимание, что пока Евросоюз пытаются найти «законный» механизм для конфискации замороженных активов РФСША встревожены возможной утратой долларом статуса мировой резервной валюты.

«Для них это патовая ситуация. Дело не в том, что они на законность обращают внимание, а в том, что у них рухнет вся система финансового благополучия. Для британцев это так совершенно точно. Они даже не могут проскочить вот эту развилку, то есть не трогать тело основного золотовалютного резерва России, а только изъять проценты, которые капают», — отметил Баширов.

Он добавил, что без решения суда банки эти проценты не отдадут.

В начале апреля в МИД Британии заявили, что Лондону и Вашингтону удалось добиться прогресса в процессе обсуждения способа передачи Киеву замороженных российских активов.

До этого представитель пресс-службы Еврокомиссии Ариана Подеста на брифинге в Брюсселе сообщила, что еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, отвечающий за замороженные активы России, ушел в неоплачиваемый отпуск.

Ранее в Германии уточнили сумму заблокированных российских активов.

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