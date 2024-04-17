Политолог назвал последствия для Запада после конфискации российских активов

Конфискация российских золотовалютных резервов может обернуться крахом для западной финансовой системы. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политолог Марат Баширов. Он обратил внимание, что пока Евросоюз пытаются найти «законный» механизм для конфискации замороженных активов РФ — США встревожены возможной утратой долларом статуса мировой резервной валюты.

«Для них это патовая ситуация. Дело не в том, что они на законность обращают внимание, а в том, что у них рухнет вся система финансового благополучия. Для британцев это так совершенно точно. Они даже не могут проскочить вот эту развилку, то есть не трогать тело основного золотовалютного резерва России, а только изъять проценты, которые капают», — отметил Баширов.

Он добавил, что без решения суда банки эти проценты не отдадут.

В начале апреля в МИД Британии заявили, что Лондону и Вашингтону удалось добиться прогресса в процессе обсуждения способа передачи Киеву замороженных российских активов.

До этого представитель пресс-службы Еврокомиссии Ариана Подеста на брифинге в Брюсселе сообщила, что еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, отвечающий за замороженные активы России, ушел в неоплачиваемый отпуск.

Ранее в Германии уточнили сумму заблокированных российских активов.