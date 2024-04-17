Европа закупилась российскими удобрениями

Страны Евросоюза в феврале приобрели 521,3 тыс. тонн российских удобрений на €167 млн, подсчитали в РИА Новости. Показатель стал максимальным с декабря 2022 года.

Сильнее всего импорт сырья из России нарастила Бельгия — почти в пять раз, до €24 млн. На втором месте Румыния. В конце зимы страна купила российских удобрений на €10,3 млн, что в 2,4 раза больше, чем месяцем ранее. Следом идут Болгария и Германия. Они увеличили закупки в 2,1 и 1,8 раза, до €5,2 млн и €20 млн соответственно.

Крупнейшим импортером российских удобрений третий месяц подряд стала Польша. В феврале она нарастила закупки на 38%, до €44 млн, что стало максимумом с декабря 2021 года.

До этого сообщалось, что Литва возобновила закупки российского зерна после полугодичного перерыва.

Ранее Россия вошла в топ-10 крупнейших покупателей клубники.