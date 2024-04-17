Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Европа закупилась российскими удобрениями

Евросоюз увеличил закупки удобрений из России до максимума с декабря 2022 года

close
100%
Wikimedia Commons

Страны Евросоюза в феврале приобрели 521,3 тыс. тонн российских удобрений на €167 млн, подсчитали в РИА Новости. Показатель стал максимальным с декабря 2022 года.

Сильнее всего импорт сырья из России нарастила Бельгия — почти в пять раз, до €24 млн. На втором месте Румыния. В конце зимы страна купила российских удобрений на €10,3 млн, что в 2,4 раза больше, чем месяцем ранее. Следом идут Болгария и Германия. Они увеличили закупки в 2,1 и 1,8 раза, до €5,2 млн и €20 млн соответственно.

Крупнейшим импортером российских удобрений третий месяц подряд стала Польша. В феврале она нарастила закупки на 38%, до €44 млн, что стало максимумом с декабря 2021 года.

До этого сообщалось, что Литва возобновила закупки российского зерна после полугодичного перерыва.

Ранее Россия вошла в топ-10 крупнейших покупателей клубники.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами