Юань подорожал к рублю до максимума с конца 2023 года

Курс китайской национальной валюты утром в среду поднимался выше отметки в 13 рублей за юань. Валюта торгуется на этом уровне впервые с 7 декабря 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 9:27 по московскому времени курс юаня составил 12,98 рубля (+0,05%).

В то же время доллар торговался по 94,32 рубля (-0,11%), евро — 99,95 рубля (-0,03%).

«Рубль снижается на фоне укрепления американской валюты, которая перешла к активному росту после публикации данных по потребительской инфляции, а также из-за снижения цен на нефть и уменьшения продаж иностранной валюты со стороны ЦБ», — отмечает старший портфельный управляющий УК «Первая» Яков Яковлев.

Накануне курс доллара превысил 94 рубля впервые с 30 октября 2023 года.

До этого эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин в беседе с «Газетой.Ru» допустил, что американская валюта может опуститься до 93 рублей во время налогового периода в России, который пройдет с 25 апреля по 2 мая.

Ранее была названа еще одна причина падения курса рубля.