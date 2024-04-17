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Власти Египта заявили, что знают, как справиться с санкциями против России

Минфин Египта: власти знают, как справляться с влиянием антироссийских санкций

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Министр финансов страны Мухаммед Мааит заявил на полях весенней конференции Международного валютного фонд (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне, что Каир видит способ справиться с влиянием антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, западные ограничения иногда оказывают влияние на взаимодействие Москвы и Каира, но египетские власти «видят, как это решить».

До этого в Минэкономразвития РФ говорили, что к концу 2024 года туристический поток между странами БРИКС может вырасти в 3,5 раза по сравнению с 2023-м, до 5 млн человек. В настоящее время объединение БРИКС состоит из десяти государств — это Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Также глава Управления по туризму Египта (ETA) Амр Элькади говорил, что Египет надеется на участие российских инвесторов в новой программе, предусматривающей льготные условия кредитования при строительстве отелей в стране.

Ранее Вучич объяснил нежелание Сербии вводить санкции против России.

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