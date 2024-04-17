В American Conservative рассказали о просчете США в отношении России

Провал санкций в отношении России говорит о глубоких проблемах во внешней политике США. Об этом пишет аналитик Марк Эпископос в статье для American Conservative.

«Провал санкционного режима стал настолько очевиден, что его становится все труднее игнорировать», — сообщил он.

Эпископос подчеркнул, что санкции — глубоко ошибочный инструмент продвижения нацинтересов, даже в условиях, когда их объект уверен, что рестрикции реально могут быть сняты, и при этом имеет достаточный стимул выполнить то, что требуют США. Это не относится к РФ, отметил аналитик.

Аналитик подчеркнул, что Россию в санкционном плане нельзя «эффективно изолировать».

До этого сообщалось, что в Федеральном департаменте экономики, образования и исследований (EAER) Швейцарии в настоящее время не видят необходимости официального присоединения к международной группе REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs), занимающейся поиском активов, попавших под санкции россиян.

Ранее в Кремле прокомментировали запрещающие импорт алюминия санкции Запада.