Товарооборот между Японией и Россией снизился на 42%

Товарооборот Японии и России в 2023 финансовом году (1 апреля 2023 года — 31 марта 2024 года) снизился на 42,15%. Об этом пишет ТАСС на основе статистических данных министерства финансов Японии.

Общий объем экспорта из Японии в РФ за этот период сократился на 35%, а импорта из РФ в Японию — на 44,3%.

При этом импорт зерновых из России в 2023 финансовом году увеличился на 41,8%. В то же время за март 2024 года этот показатель снизился на 94,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Тем временем Литва возобновила закупки российского зерна после перерыва на полгода. Об этом свидетельствуют данные европейской статслужбы.

Литва прекратила регулярный импорт зерна в мае 2023 года, а в июле того же года была последняя поставка. Первая с того времени поставка произошла в феврале — было ввезено 12,2 тысячи тонн на €1,95 миллиона.

20 марта министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии призвали Еврокомиссию запретить импорт зерна из России и Белоруссии в Евросоюз. Польша также выступала за введение пошлины в 50% на российское и белорусское зерно.

Позже было принято решение, что размер тарифа Евросоюза (ЕС) на импорт российского и белорусского зерна может достигать €95 за тонну, однако сроки его введения в действие пока неизвестны.

Ранее Чехия выступила против поставок зерна из РФ и Белоруссии в Европу.