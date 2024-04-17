Топ-менеджер Сбера представил книгу для руководителей

В центральном офисе Сбербанка в Москве состоялась презентация книги бизнес-ментора, руководителя управления контроля и координации деятельности Сбера Татьяны Евдиной «Алгоритмы успешного управления».

Во время мероприятия автор подчеркнула, что выход книги стал для нее необычным событием, которому предшествовал большой путь. Опыт работы в разных ролях на банковском рынке и постоянные управленческие вызовы стимулировали Татьяну Евдину структурировать бизнес-процессы и взаимодействие с подчиненными.

Как отметила автор книги, любая работа, в которой участвует большое количество людей, требует определенной системы, организации команд и их слаживания, понимания типов личности и коммуникации с ними, а также поиска персональных подходов к мотивации.

«Весь этот комплекс был достаточно сложен, и основным вызовом стало то, что у меня в принципе не было менеджмента», — сказала Евдина.

Во время своего выступления она отметила, что момент перехода эксперта к руководящей должности является одним из больших трансформационных изменений для человека. Он сравнила его с переходом ребенка во взрослое состояние. При этом Евдина уточнила, что этот момент опасен появлением страха новых компетенций и управленческих неудач. И основные проблемы на разных этапах «взросления», способы их решения описаны в книге.

По мнению Татьяны Евдиной, управлению необходимо учиться. Она объяснила это тем, что человек может успешно вести за собой других другими, но быть абсолютно неспособным выполнять обязанности администратора.

«В операционной функции регулярная работа, которой очень много, иногда важнее, чем креатив, потому что это фундамент, это основа. То есть понятно, что у нас есть креативная часть для того, чтобы двигаться вперед, но должны быть колеса, которые крутятся», — добавила Евдина.

Книга «Алгоритмы успешного управления» (30 инструментов уверенного руководителя) была издана издательством Writers Way тиражом 1000 экземпляров.