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Стало известно, где в Москве дешевле всего снимать квартиру

Яндекс Аренда: дешевле всего аренда жилья обойдется в Новой Москве

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Сейчас средняя стоимость аренды студии или «однушки» в Москве составляет около 60 тыс. рублей в месяц, однако в некоторых районах столицы снять жилье можно гораздо дешевле. Так, например, аренда в Новой Москве обойдется примерно в 37-38 тыс. рублей в месяц, рассказали «Газете.Ru» в Яндекс Аренде.

Самые дешевые варианты жилья в пределах МКАД можно найти в Северном Медведково (в среднем за 46 тыс. рублей), Выхино-Жулебино (47 тыс. рублей), Лосиноостровском районе и Бирюлево Восточном (по 48 тыс. рублей). Также доступные предложения можно поискать в районах Вешняки, Некрасовка и Кузьминки, рекомендуют аналитики сервиса.

«Сейчас московский рынок долгосрочный аренды стабилизируется — бюджетные предложения становятся более доступными для арендаторов после стабильного роста цен, который наблюдался с июля прошлого года», — отметил руководитель Яндекс Аренды Роман Жуков.

Согласно прогнозам, лучшие условия аренды жилья в Москве будут в период со второй половины апреля до конца мая.

Ранее были названы города России, где больше всего подорожало жилье.

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