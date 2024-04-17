Стало известно, сколько стоит квадратный метр жилья в пересчете на борщи

С весны 2022-го стоимость набора продуктов для борща с мясом выросла на 17%, а средняя цена квадратного метра на вторичном рынке Москвы в рублях — на 26%. Для покупки одного «квадрата» сейчас нужен эквивалент 473 борщей с мясом, тогда как два года назад — 465. К такому выводу пришли эксперты аналитического центра компании Жилфонд. Исследование есть у «Газеты.Ru».

В классическом борщевом индексе ЦБ обычно не учитывается стоимость мяса, но для своего исследования аналитики решили включить в рецепт этот ингредиент. Расчет производился на основе следующих продуктов: говядина — 1 кг, картофель — 500 г, белокочанная капуста — 300 г, лук репчатый — 200 г, морковь — 200 г, свекла — 400 г, помидоры — 300 г, чеснок — 100 г, соль, лавровый лист и черный перец — по вкусу (их стоимость не учитывалась).

По данным на начало апреля 2024 года, цены на борщевой набор с мясом выросли до суммы в 708 рублей. Это на 10% больше, чем три месяца назад — 655 рублей. В апреле 2023 года борщевой набор с мясом стоил 637 рублей, а в апреле 2022 года — 654 рубля.

При этом средняя цена квадратного метра в рублях на вторичном рынке в Москве в конце 2023 года составляла 328 тыс. рублей. В первом квартале 2024 года спрос на рынке готового жилья из-за снижения активности в сегменте ипотеки существенно упал. Это замедлило, но не остановило рост цен — средняя цена квадратного метра на вторичном рынке за первый квартал выросла на 2%.

Исследование было проведено в апреле 2024 года.

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