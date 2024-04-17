Россиянам назвали лучшее время для покупки квартиры в 2024 году

Лучшее время для покупки квартиры в 2024 году — лето. К концу августа цены на вторичное жилье в России могут снизиться на 20%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин.

«Качественные квартиры вторичного сегмента — с хорошим расположением и в хорошем состоянии дома — могут подешеветь лишь немного, максимум на 5%. Но жилье в старом фонде в менее престижных районах может значительно потерять в цене», — отметил экономист.

Он пояснил, что спрос на готовое жилье сегодня снижается из-за высоких ставок по ипотеке (16-17%, в ряде случаев 25%. — «Газета.Ru»). В это время продавцы могут предлагать скидки и акции для привлечения покупателей на вторичном рынке, добавил Осянин.

Но если планируется покупка жилья на первичном рынке, лучше сделать это до окончания действия льготных ипотечных программ с 1 июля 2024 года. Также необходимо учитывать индивидуальные факторы — расположение квартиры, состояние дома и планировку, и обязательно следить за изменениями на рынке недвижимости, заключил Осянин.

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