В Еврокомиссии оценили ущерб от энергетического кризиса в регионе

Энергетический кризис, начавшийся на территории Европы после эскалации украинского конфликта, обошелся экономике региона в €1 трлн. Об этом в ходе пресс-конференции заявил вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Марош Шефчович, передает РИА Новости.

По его словам, основным источником высокой инфляции в регионе стали возросшие цены на энергию. Главным образом речь идет о стоимости газа, которая оказывает на доступность электричества больше всего влияния.

«Это было очень сложное время для нас. Если только посмотреть, сколько нам пришлось заплатить за импорт, это астрономические цены», — сказал представитель ЕК.

Также он обратил внимание, что власти были вынуждены потратить большое количество денег на помощь домохозяйствам и предприятиям. Сохранение света и отопления в домах и на заводах обошлось европейской экономике в €1 трлн.

Как сказал Шефчович, даже снижение цен на газ не ведет к решению проблемы с конкурентоспособностью компаний из Европейского союза (ЕС) на международной арене. В том числе это касается соперничества с фирмами из КНР и США, где стоимость топлива в три-четыре раза ниже.

«Давление на энергоемкие производства огромное», — подчеркнул вице-президент.

Он добавил, что сейчас министры из стран региона продолжают обсуждать переход на чистую энергию. При этом основным вопросом в рамках данной дискуссии являются пути снижения цен на энергоносители, резюмировал Шефчович.

Ранее жителей Европы предупредили об угрозе продовольственного кризиса.