Стало известно, какие стройматериалы сильнее всего подорожают в России к лету

Цены на стройматериалы к лету взлетят на 17–32% из-за паводков, предупреждает Mash.

Сильнее всего вырастут цены на цемент ходовых марок М400 и М500. Стоимость материала перевалит за 10 тыс. рублей за тонну к лету. На втором месте влагостойкий гипсокартон, который используется преимущественно в отделке. Сейчас оптовая цена за лист составляет примерно 400 рублей, к лету она может подскочить до 500 рублей.

Максимальное подорожание ждет жителей Татарстана, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новосибирской и Свердловской областей, а также Московского региона.

Ранее в России начались паводки. Власти пообещали разобраться в причинах подтопления регионов.

До этого строители предупредили россиян о росте цен на строительство и ремонт частных домов после паводков.

Ранее стало известно, сколько россиян готовы оформить ипотечную сделку дистанционно.