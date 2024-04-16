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Россияне могут попасть под уголовную ответственность за обход санкций ЕС

РБК: уголовная ответственность за нарушение санкций ЕС может коснуться россиян

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Владимир Николаев/РИА Новости

Уголовная ответственность за нарушение санкций, которую утвердили в ЕС, может коснуться подсанкционных лиц из РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на юристов.

Отмечается, что совет Европейского союза на прошедшей неделе утвердил закон, который вводит уголовную ответственность в государствах ЕС за нарушение санкционных режимов. Под ответственность будут подпадать те, кто будет оказывать помощь в обходе запрета на поездки, продавать санкционные товары и проводить финансовые трансакции с целью обеспечения интересов лиц и организаций, которые находятся под санкциями.

Уголовная ответственность будет грозить в случае совершения преступления за пределами ЕС, если к нему причастен гражданин Евросоюза. Мера может коснуться и россиян, находящихся под санкциями.

12 апреля ЕС ввел в перечень уголовных преступлений помощь подсанкционным лицам в обходе запрета на поездки в Евросоюз.

Отмечалось, что генеральный директор Всемирного алмазного центра Антверпена (AWDC) Ари Эпштейн, который занимал эту должность 13 лет, подал в отставку из-за антироссийских санкций.

Ранее США ввели запрет на импорт трех металлов российского происхождения.

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