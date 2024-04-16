Аналитики оценили темпы замедления инфляции в России

Инфляция в России к концу текущего года составит 5,3%, пишет ТАСС со ссылкой на прогноз Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ.

По оценкам аналитиков, показатель будет последовательно снижаться и по итогам 2025 года составит 4,6%, а к концу 2026-го — 4,1%.

В то же время экономика РФ будет стабильно расти, считают эксперты ВЭБ.РФ. В базовом сценарии прирост ВВП в 2024-2027 годах будет в пределах 1,9-2% в год, в оптимистичном — в диапазоне 3,6-4%. Сопоставимыми темпами будут увеличиваться доходы россиян.

Товарооборот России с другими странами также продолжит расти, следует из прогноза. Ожидается, что экспорт к 2027 году достигнет $531 млрд, а импорт — $384 млрд.

Курс доллара в ближайшие три года существенно не изменится. Валюта будет стоить 88,5-92 рубля.

Утром 16 апреля доллар на Мосбирже поднялся выше отметки в 94 рубля впервые с 30 октября 2023 года.

Ранее финансист предрек укрепление курса рубля к концу апреля.