Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Rheinmetall построит в Литве завод по производству боеприпасов

Reuters: немецкий концерн Rheinmetall построит в Литве снарядный завод

close
100%
Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

Литва подписала с немецким концерном Rheinmetall договор о намерениях по строительству завода по производству боеприпасов. Об этом сообщает Reuters

Соответствующее объявление было сделано во вторник, 16 апреля, правительством Литвы. Немецкая компания построит в прибалтийском государстве завод по производству боеприпасов.

Издание «Sputnik Литва» уточняет, что на предприятии будут производится 155-мм артиллерийские снаряды.

Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас заявил, что строительство в республике немецкого снарядного завода может стать примером и для других военных компаний, в частности, из США.

«Это сигнал о том, что мы безопасная страна, и что в Литве можно развивать такой серьезный бизнес. Это, я думаю, дополнительная гарантия безопасности и некая большая связь с Германией», - отметил Касчюнас.

Министр также заявил, что появление снарядного завода снизит зависимость Литвы от цепочек поставок и позволит республике пополнять запасы боеприпасов.

14 апреля стало известно, что на Украине начали производить вооружения германского концерна Rheinmetall. Продукция производится из немецких комплектующих без формального создания совместного предприятия.

Ранее в МИД Литвы призвали не ездить в страны, где можно встретить россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами