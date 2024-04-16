Rheinmetall построит в Литве завод по производству боеприпасов

Литва подписала с немецким концерном Rheinmetall договор о намерениях по строительству завода по производству боеприпасов. Об этом сообщает Reuters

Соответствующее объявление было сделано во вторник, 16 апреля, правительством Литвы. Немецкая компания построит в прибалтийском государстве завод по производству боеприпасов.

Издание «Sputnik Литва» уточняет, что на предприятии будут производится 155-мм артиллерийские снаряды.

Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас заявил, что строительство в республике немецкого снарядного завода может стать примером и для других военных компаний, в частности, из США.

«Это сигнал о том, что мы безопасная страна, и что в Литве можно развивать такой серьезный бизнес. Это, я думаю, дополнительная гарантия безопасности и некая большая связь с Германией», - отметил Касчюнас.

Министр также заявил, что появление снарядного завода снизит зависимость Литвы от цепочек поставок и позволит республике пополнять запасы боеприпасов.

14 апреля стало известно, что на Украине начали производить вооружения германского концерна Rheinmetall. Продукция производится из немецких комплектующих без формального создания совместного предприятия.

Ранее в МИД Литвы призвали не ездить в страны, где можно встретить россиян.