В России истощились легкодоступные запасы нефти и газа

Многие нефтегазовые месторождения в России к настоящему моменту истощены, заявил первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин. Его слова приводит ТАСС.

«Большая часть легкоизвлекаемых запасов уже находится в разработке», — уточнил представитель Минэнерго.

В среднесрочной перспективе ресурсная рента (денежные средства, полученные за счет продажи общенациональных ресурсов) в России будет сокращаться из-за роста себестоимости сырья, а также сложностей с разработкой новых месторождений, отметил Сорокин. В результате отрасль будет нуждаться в дополнительном налоговом стимулировании, констатировал он.

В этих реалиях важно заранее создать предпосылки для разработки истощенных месторождений в традиционных регионах добычи — в ХМАО, в центральной части страны и в Восточной Сибири, заключил Сорокин.

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