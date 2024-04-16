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Сбер открыл для корпоративных клиентов депозиты в рупиях

Корпоративные клиенты Сбера смогут размещать депозиты в рупиях

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Global Look Press

Сбер дал корпоративным клиентам возможность открывать депозиты в индийских рупиях, сообщает пресс-служба Сбера.

Максимальная ставка по безотзывным депозитам в рупиях составит 5,11% годовых при размещении средств на 1 год в эквиваленте от $60 млн.

«Многие наши корпоративные клиенты все чаще смотрят в сторону альтернативных валют дружественных стран, поэтому мы активно развиваем соответствующую продуктовую линейку», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

По его словам, что индийская рупия является одной из самых стабильных валют.

«Индия — пятая экономика мира, и растет она быстрее других крупных экономик. Мы ожидаем спрос на размещение депозитов рупиях, что позволит нашим клиентам получить дополнительный доход», — сказал Попов.

Попов добавил, что корпоративным клиентам Сбера также доступны продукты управления валютными рисками по валютной паре рупия-рубль ― хеджирование, благодаря которому можно зафиксировать курс покупки и продажи валюты и снизить волатильность финансового результата.

Ранее стало известно, что Сбер совместно с ФНС работает над упрощением технологии регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета.

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