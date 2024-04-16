Россияне стали в разы чаще платить через СБП

Количество оплат через Систему быстрых платежей (СБП) за последние 12 месяцев в России увеличилось в два раза. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Делобанке, проанализировав данные своих клиентов за первый квартал 2024 года и сравнив их с показателями 2023-го.

При этом общая сумма платежей за тот же период выросла в 2,8 раза. Это стало возможным благодаря увеличению среднего чека платежа через СБП: если в первом квартале 2023-го он составлял 2843 рубля, то спустя год увеличился до 4020 рублей.

Лидерами по размеру средней суммы СБП-платежа среди отраслей бизнеса стали туроператоры и турагентства – у них средний чек составил 120 626 рублей. На втором месте с большим отрывом идут магазины по продажам предметов интерьера (45 489 рублей), на третьем – продавцы мебели и бытовых аксессуаров (38 290 рублей). Меньше всего средний чек по СБП у предприятий быстрого питания – 645 рублей.

По данным экспертов, количество клиентов, активно пользующихся СБП, за год выросло на 34%, а средний оборот таких операций в пересчете на одну организацию увеличился вдвое.

«Люди впервые пробуют оплату по СБП по двум причинам: когда забыли карту или когда им рекомендует кассир. Важно, чтобы продавцы чаще сами предлагали и рассказывали, как оплатить. В таких компаниях доля оплат по СБП растет быстрее, а расходы на банковские комиссии ощутимо уменьшаются», – отметила директор Делобанка Ирина Кузьмина.

По данным ЦБ, объем операций в СБП в 2023 году вырос до 31 трлн руб., что более чем вдвое превзошло показатели 2022-го. Число самих операций достигло 7 млрд.

Ранее стало известно, что изменится в переводах по СБП с 1 апреля.