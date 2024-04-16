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Темпы роста экономики Китая в первом квартале удивили аналитиков

Рост ВВП Китая в первом квартале превзошел прогнозы и составил 5,3%

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Mark Schiefelbein/AP

Рост ВВП Китая по итогам первого квартала составил 5,3% в годовом выражении, пишет СNN со ссылкой на отчет Государственного статистического управления КНР.

Показатель оказался лучше прогнозов. Так, экономисты Reuters ожидали от китайской экономики роста на 4,6%. Аналитики The Wall Street Journal прогнозировали подъем на 4,8%.

Промышленное производство КНР за январь — март подскочило на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главным образом это произошло благодаря стремительному росту высокотехнологичного производства: выпуск оборудования для 3D-печати, зарядных станций для электромобилей и электронных компонентов за период вырос примерно на 40%.

Инвестиции иностранных компаний в китайскую экономику в первом квартале упали на 10,4%.

Китай установил целевой показатель роста ВВП на 2024 год на уровне около 5%. Многие аналитики считают задачу слишком амбициозной, поскольку доверие потребителей и бизнеса остается слабым, а сектор недвижимости переживает затяжной спад.

Ранее в МВФ предупредили, что темпы роста мировой экономики могут скоро упасть ниже среднего исторического уровня.

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