Энергоэксперт назвал выгодный для России сценарий конфликта на Ближнем Востоке

России выгодна постоянная напряженность из-за текущего конфликта на Ближнем Востоке, но без большой тотальной войны. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сказал «Газете.Ru».

«России наиболее выгоден сценарий, который будет поддерживать нефтяные цены на достаточно высоком уровне — $90-100 за баррель Brent. В случае какого-то большого конфликта и роста цен, $120 или уж тем более до $150, для России стратегически это уже невыгодно, потому что сверхдорогая нефть начинает убивать спрос», — отметил аналитик.

Он уточнил, что при сверхдорогой нефти начнется глобальный экономический кризис. Например, в случае взлета нефтяных цен до $150 за баррель Brent обрушится потребление топлива в мире, потому что потребители — Китай, Соединенные Штаты, Евросоюз — это не потянут. Brent по $150 будет провоцировать рост инфляции, и Центробанки начнут поднимать свои ставки для борьбы с простом цен, заключил Юшков. По его словам, это приведет к подорожанию кредитов.

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Ранее инфляцию в России в марте оценили с помощью мармелада.