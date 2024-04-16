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Финансовые мошенники придумали новую схему обмана россиян ко Дню Победы

F.A.C.C.T: мошенники создают новые сайты ко Дню Победы для кражи денег россиян

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Shutterstock

В России появились новые мошеннические ресурсы, созданные специально ко Дню Победы. Сайты аферистов обнаружили специалисты Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. О новой схеме обмана россиян «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе компании.

Поддельные сайты, прикрывающиеся логотипом «Роскачества», были разработаны для участников мошеннических партнерских программ, которые привлекают потенциальных жертв на фишинговые и скамерские страницы. В данном случае в качестве жертв злоумышленники выбрали ветеранов ВОВ и членов их семей. Жертвам обещали единовременные компенсации, выплаты от 50 тыс. до 300 тыс. рублей. Чтобы поторопить потенциальных жертв, злоумышленники указали на сайтах финальную дату, до которой можно получить выплату. Как правило, дается один-два дня, которые регулярно сдвигаются. Жертвы, которые хотели получить компенсации, должны были оплатить комиссию и указать данные своей карты. В результате с их счета списывалось от 400 до 1100 рублей.

«Мошенники используют актуальные инфоповоды, праздники в своих сценариях для атак и часто их жертвами становятся уязвимые в силу возраста люди. Чтобы усыпить бдительность потенциальных жертв, злоумышленники используют громкие названия, к примеру «Международный компенсационный центр», «официальный сайт уполномоченного подразделения по финансовой защите граждан», — отметил ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров.

По его прогнозу, ближе к Дню Победы таких ресурсов может быть больше, а злоумышленники в рамках партнерских программ за вознаграждение от переведенной жертвой суммы будут активнее продвигать ссылки на сайты.

Ранее мошенники начали использовать новую схему для доступа к «Госуслугам».

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