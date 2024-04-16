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Россия и Белоруссия обновили рекорд товарооборота

Мишустин: Россия и Белоруссия поставили рекорд взаимной торговли в 4,2 трлн руб.

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Reuters

В прошлом году РФ и Белоруссия достигли рекордных показателей в торговле, взаимный товарооборот двух стран превысил 4,2 трлн руб. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин во время диалога с белорусским коллегой Романом Головченко, трансляция велась на телеканале «Россия-24».

«У нас снова рекордный показатель взаимного товарооборота. Это 4 трлн 200 млрд российских рублей или почти 150 млрд белорусских рублей», — сказал он.

Главы правительств также обсудили вопросы взаимного признания электронно-цифровой подписи, что даст возможность российским и белорусским предпринимателям легче провозить грузы через границу и принимать участие в электронных торгах. Транзитные перевозки товаров двух государств составили 20 млн тонн.

«Эти решения имеют системное значение для углубления интеграции в Союзном государстве», — отметил Мишустин.

До этого белорусское агентство Belta сообщало, что Россия и Белоруссия согласовали план мероприятий по стимулированию инвестиционной активности в обеих странах.

Ранее автомобили белорусского бренда Belgee попали в список самых продаваемых в РФ.

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