Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Курс доллара превысил 94 руб.

Курс доллара на Мосбирже превысил 94 руб. впервые с 30 октября 2023 года

close
100%
Shutterstock

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 22,75 копейки в сравнении с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 93,52 руб. Это следует из данных Московской биржи.

В ходе торгов американская валюта впервые с 30 октября 2023 года превысила 94 руб. По данным на 07:24 (мск) курс доллара поднялся на 0,27%, достигнув отметки в 94 руб.

К 07:27 (мск) курс доллара ускорил рост: он находился на отметке 94,01 руб. (+0,29%).

В свою очередь курс китайского юаня к рублю вырос на 0,95 копейки, составив 12,89 руб.

Новость дополняется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами