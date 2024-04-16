Курс доллара превысил 94 руб.

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 22,75 копейки в сравнении с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 93,52 руб. Это следует из данных Московской биржи.

В ходе торгов американская валюта впервые с 30 октября 2023 года превысила 94 руб. По данным на 07:24 (мск) курс доллара поднялся на 0,27%, достигнув отметки в 94 руб.

К 07:27 (мск) курс доллара ускорил рост: он находился на отметке 94,01 руб. (+0,29%).

В свою очередь курс китайского юаня к рублю вырос на 0,95 копейки, составив 12,89 руб.

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