Стало известно, кому в мае повысят пенсии

В России в мае будут увеличены пенсии членов летных экипажей, работников угольной промышленности, получивших первую группу инвалидности в этом месяце, а также пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста. Об этом заявила РИА Новости эксперт по трудовому праву, доцент кафедры менеджмента РАНХиГС в Санкт-Петербурге Линда Рыжих.

Это повышение является частью регулярной индексации доплат, которая производится четыре раза в год.

С 1 мая будут увеличены доплаты к пенсиям членов летных экипажей и определенным категориям бывших работников угольной промышленности.

Размер увеличения зависит от специального стажа, заработной платы и страховых взносов каждого пенсионера. Также увеличение фиксированной выплаты ожидает граждан, которым будет установлена первая группа инвалидности в мае, а также пенсионеров, достигших 80 лет в этом месяце.

Кроме того, ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и другим категориям граждан будет выплачена дополнительная сумма в размере 10 тысяч рублей.

Ранее правительство поддержало законопроект о двойной пенсии для детей-инвалидов.