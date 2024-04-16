Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, кому в мае повысят пенсии

В мае повысят пенсии членов летных экипажей и работников угольной отрасли

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

В России в мае будут увеличены пенсии членов летных экипажей, работников угольной промышленности, получивших первую группу инвалидности в этом месяце, а также пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста. Об этом заявила РИА Новости эксперт по трудовому праву, доцент кафедры менеджмента РАНХиГС в Санкт-Петербурге Линда Рыжих.

Это повышение является частью регулярной индексации доплат, которая производится четыре раза в год.

С 1 мая будут увеличены доплаты к пенсиям членов летных экипажей и определенным категориям бывших работников угольной промышленности.

Размер увеличения зависит от специального стажа, заработной платы и страховых взносов каждого пенсионера. Также увеличение фиксированной выплаты ожидает граждан, которым будет установлена первая группа инвалидности в мае, а также пенсионеров, достигших 80 лет в этом месяце.

Кроме того, ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и другим категориям граждан будет выплачена дополнительная сумма в размере 10 тысяч рублей.

Ранее правительство поддержало законопроект о двойной пенсии для детей-инвалидов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами