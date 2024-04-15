Россия и Белоруссия совместно создадут самолет

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с премьером Белоруссии Романом Головченко в Москве сообщил, что стороны подпишут межправительственное соглашение о совместном производстве легкого многоцелевого самолета «Освей». Его слова приводит РИА Новости.

«Еще один документ, который сегодня будет подписан, — межправсоглашение о совместном производстве легкого многоцелевого самолета «Освей», — сказал российский премьер.

Мишустин подчеркнул, что Союзному государству нужны современные самолеты разных классов, различных типов для перевозок и пассажиров, и грузов.

Он добавил, что кооперация в сфере авиастроения имеет системное значение для углубления интеграции в Союзном государстве.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в свою очередь сообщил о подготовке строительства мультимодального порта в Мурманской области для перевалки белорусских грузов. 12 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова принять участие в создании российской космической станции.

Ранее Лукашенко удивился проблемам с качеством белорусских товаров.