Россиянам объяснили, почему дорожает борщевой набор

Заместитель исполнительного директора Российской Ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Шамиль Магомедов в беседе с «Радио 1» прокомментировал сообщения о подорожании борщевого набора в 2024 году. По его словам, рост цен в апреле — мае происходит из-за того, что прошлогодние запасы сельхозкультур, выращенных на территории РФ заканчиваются.

«Сейчас апрель, стоки у многих закончились. У тех, у кого они еще остались, они уже не того качества, и поэтому, пока у нас не будет нового урожая, мы перейдем к использованию этих продуктов с внешнего рынка. Традиционно из года в год в апреле и мае наблюдается рост на эти культуры. Это нормальное явление», — объяснил Магомедов.

Также, по его словам, на рост цен влияет стоимость семян, горюче-смазочных материалов для уборочной техники, а также логистики. Но эти показатели не являются определяющими. Цены пойдут вниз, как только в Южных регионах России созреет новый урожай, подчеркнул эксперт.

Согласно прогнозу кандидата экономических наук, доцента кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольги Лебединской, борщевой набор в России может подорожать на 10-12% в 2024 году.

В борщевой набор входят картофель (0,35 кг), капуста (2 кг), лук и морковь (по 0,08 кг), свекла (0,13 кг), курятина (0,5 кг) и сметана (0,1 кг).

Ранее россиянам предрекли снижение цен на овощи в пять раз.