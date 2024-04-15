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Стало известно, могут ли страховщики прекратить продажу полисов ИСЖ дешевле 1,5 млн рублей

Специалист Пушкарь: компании могут не продавать полис ИСЖ дешевле 1,5 млн рублей

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Global Look Press

Страховые компании в России имеют право перестать продавать полисы инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) с премией ниже 1,5 млн рублей, потому что на них распространяется принцип свободы договора. Об этом Pravda.Ru рассказал председатель общества по защите прав потребителей в сфере страхования Игорь Пушкарь, комментируя соответствующие планы компаний «Росгосстрах Жизнь» и «Зетта Страхование Жизнь».

По его словам, такой сценарий возможен, если страховщикам будет невыгодно заключать такие договоры. Он уточнил, что новые поправки Центробанка России делают обслуживание договора до 1 млн рублей более дорогим, в то время как полисов от 1,5 млн рублей изменения не коснулись. При этом уже заключенные договоры скорее всего будут действовать на прежних условиях, отметил эксперт.

«Если в этих договорах не предусмотрена возможность одностороннего отказа от договора, то тогда, конечно, они будут действовать на тех же условиях, на которых и заключались. В основном эти новые требования касаются договоров, которые будут заключаться после 1 апреля — после вступления в силу новых требований», — пояснил Пушкарь.

19 марта Банк России установил новые обязательные требования к договорам инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ). Так, страховые компании с 1 апреля 2024 года не смогут отказывать клиентам в выплате всего заработанного инвестиционного дохода по таким полисам, ссылаясь на санкционную блокировку платежей от иностранных контрагентов.

Ранее страховщики назвали самые аварийные марки автомобилей в России.

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