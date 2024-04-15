В России оценили последствия возвращения на рынок бензина класса евро-3

Возвращение на российский рынок топлива класса «евро-3», которое содержит запрещенную в 2016 году октаноповышающую добавку — монометиланилин, — приведет к росту цен на бензин «евро-5». Об этом Pravda.Ru рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Бензин не должен стать дороже. Должен стать либо дешевле, либо должен остаться по той цене, какая есть сейчас. Другое дело, будут ли честно предупреждать водителей, что на этой заправке продается бензин «евро-3», который для современного автомобиля вреден, сера убивает каталитический нейтрализатор на автомобилях. Может подорожать топливо более высокого класса — «евро-5», — отметил эксперт.

Однако дать точный долгосрочный прогноз нельзя, уточнил он. При этом в нынешних условиях существует вероятность того, что бензин класса«евро-3» вновь начнут производить, считает Кадаков. В частности, из-за того, что часть производственных мощностей в России пострадала после атак беспилотников.

10 апреля агентство Reuters писало, что правительство России изучает возможность ослабления экологических стандартов для производства бензина в стране, чтобы нарастить выпуск топлива на 10% от текущего уровня. Изменение требований даст возможность удовлетворить сезонный спрос на бензин, если работающие нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) окажутся не в состоянии производить необходимое количество качественного топлива.

С 2016 года в России запрещен выпуск бензина класса ниже «евро-5». Снизить планку можно за счет изменения уровня некоторых присадок и этанола, при этом содержание серы решено не менять.

Ранее экономист оценил, как новые меры властей повлияют на стоимость бензина в России.