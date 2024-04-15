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Посол охарактеризовал ситуацию с платежными переводами из РФ в Турцию

Посол Ерхов: ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию напряженная

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Depositphotos

Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряженной. Его слова приводит РИА Новости.

«Ситуация сохраняется очень серьезная. Не побоюсь сказать, напряженная», — заявил он.

По его словам, США и ЕС «целенаправленно разрушают здание российско-турецкого торгово-экономического сотрудничества».

Он также отметил, что США и Евросоюз не только блокируют расчеты РФ и Турции, а пытаются «подмять под себя» весь объем двусторонних связей двух стран.

Посол добавил, что турецкие банки в отношении платежей из России практикуют overcompliance, то есть пытаются перестраховаться, требуя дополнительные документы.

«В результате возникают элементы неразберихи: какие-то платежи проходят, какие-то нет, какие-то переводы вызывают вопросы, какие-то «проскакивают», — рассказал Ерхов.

До этого глава ВТБ Андрей Костин рассказал на съезде Ассоциации банков России о растущем количестве отказов в платежах от банков дружественных России стран. По словам Костина, с конца 2023 года иностранные банки, в том числе крупные китайские, а также кредитные организации из Турции и ОАЭ, стали отказываться от работы с российскими банками из-за опасений американских санкций.

Ранее Россия и Турция обсудили вопросы доступа сельхозпродукции на мировые рынки.

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