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В России составили портрет банковского заемщика

Банки.ру: чаще всего банковские займы в РФ берут мужчины в возрасте 35 лет

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Чаще всего банковские займы в России в первом квартале 2024 года оформляли мужчины в возрасте 35 лет со средним уровнем дохода 107 тыс. рублей. Такой портрет составили эксперты Банки.ру. С результатами исследования ознакомилась «Газета.Ru».

Более половины россиян, взявших заем в банке в январе — марте, имели среднее образование, состояли в официальном или гражданском браке, при этом не имели детей. Три четверти из заемщиков работали по трудовому договору и имели стаж до 10 лет.

Заемщики чаще всего запрашивали кредиты на срок от двух до пяти лет. Самые популярные цели оформления займа: получение денег наличными (83,5%), рефинансирование имеющегося кредита (меньше 13%), покупка автомобиля (4%).

До этого сообщалось, что российские банки ужесточили требования к ипотечным заемщикам. Сложности с получением кредита могут возникнуть у россиян с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80%. ПДН рассчитывается как отношение суммы всех обязательств по кредитам к месячному доходу гражданина.

Ранее стало известно, сколько россиян готовы взять кредит на роды.

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