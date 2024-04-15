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Почти каждый второй кредит российскому малому и среднему бизнесу был выдан в Сбере

Объем кредитного портфеля Сбера на малый и средний бизнес достиг 5,6 трлн рублей

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Depositphotos

Доля Сбербанка на рынке кредитования МСП составляет 45%. Это значит, что практически каждый второй кредит российскому малому и среднему бизнесу был выдан в Сбере, сообщил в интервью «Ведомостям» зампред правления банка Анатолий Попов.

Доступность кредитования и проникновение в клиентскую базу Анатолий Попов назвал «важным фактором эффективности компании».

Он отметил, что 17,5% клиентов Сбера имеют кредиты в банке.

«Если посмотреть в среднем по рынку, то, согласно данным Банка России, эта цифра составляет всего лишь 8,2%. А если еще учитывать тот факт, что в сегменте МСП доля «Сбера» составляет 45%, то можно понять, что в целом большинство других банков рассматривают кредитование малого и среднего бизнеса достаточно консервативно», — заявил зампред правления компании.

Он подчеркнул, что общий объем кредитного портфеля МСП, по данным на начало года, составляет 5,6 трлн руб.

«Мы ставим перед собой цель, чтобы каждый четвертый клиент у нас имел кредитные продукты. Видим здесь потенциал, в том числе и надежных заемщиков, которые будут обслуживать свои кредиты», — добавил Попов.

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