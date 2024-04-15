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Миссия МАГАТЭ продолжает работать в Иране, несмотря на угрозу ответа Израиля

Bloomberg: МАГАТЭ продолжает работать в Иране, несмотря на обострение с Израилем

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Lisa Leutner/AP

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжают свою деятельность в Иране на фоне возможного ответного удара Израиля после атаки на страну 13 апреля. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Присутствие наблюдателей МАГАТЭ, как отмечает Bloomberg, имеет большое значение, поскольку они инспектируют некоторые объекты, которые могут стать объектом нападения Израиля. Когда США начали бомбить Ирак в 2003 году, инспекторы МАГАТЭ получили уведомление о необходимости покинуть страну еще до начала атаки.

«МАГАТЭ продолжает осуществлять свою деятельность по безопасности в Иране, как и планировалось», — написало базирующееся в Вене агентство в ответ на вопрос Bloomberg.

Гендиректор агентства Рафаэль Мариано Гросси направляется в Нью-Йорк, где выступит перед Советом Безопасности ООН.

15 апреля официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что бездействие США, Великобритании и Франции в отношении действий Израиля стали причиной атаки Ирана на него.

Ранее сообщалось, что Израиль в ближайшее время примет решение по ответу на атаку Ирана.

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Удар Ирана по Израилю
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