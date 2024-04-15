Сбер упростит регистрацию бизнеса

Сбер совместно с ФНС работает над упрощением технологии регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета, рассказал в интервью газете «Ведомости» заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов.

«Сервис «Старт бизнеса онлайн» – это следующий этап. До запуска проекта в 2023 году дистанционная регистрация ООО или ИП занимала три дня, а сейчас это гораздо быстрее», — отметил Попов.

По его словам, будущие предприниматели сейчас могут сделать все необходимое дистанционно за 1 день.

Попов добавил, что Сбер поддерживает инициативы по упрощению регистрации бизнеса.

«Это поможет увеличить число предпринимателей в России и избавит начинающих бизнесменов от лишних действий», — сказал он.

Попов подчеркнул, что первый счет по проекту «Старт бизнеса онлайн» открыли именно в Сбере.

Ранее стало известно, что количество бизнес-пользователей GigaChat Сбера превысило 4 тыс. человек.