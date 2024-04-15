Около 700 тысяч индивидуальных предпринимателей и юрлиц открыли счета в Сбере в 2023 году

В Сбере фиксируют увеличение числа вновь созданных компаний и ИП, открывающих счет в банке. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил зампред правления Сбера Анатолий Попов.

По его словам, в 2022 году счета в Сбере открыли 586 тыс. новых клиентов из числа представителей малого и среднего бизнеса. Среди них было 370 тыс. индивидуальных предпринимателей и 216 тыс. юридических лиц.

Общая цифра за 2023 год составила порядка 700 тыс. новых клиентов, из которых 454 тыс. ИП и 214 тыс. — юрлица, отметил Анатолий Попов.

Зампред правления Сбера констатировал сохранение тренда на дистанционное открытие своего бизнеса.

Он уточнил, что в 2023 года онлайн-регистрацией бизнеса в Сбере воспользовались 12,7% всех предпринимателей в стране. Годом ранее эта доля составляла 12,1%.

«То есть если по числу прироста юридических лиц сегмента МСП ситуация более-менее стабильная, то по ИП, действительно, рост значительный: фактически в прошлом году их количество увеличилось на 30%», — заявил Анатолий Попов.