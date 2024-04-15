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Еврокомиссар, ответственный за замороженные активы РФ, ушел в неоплачиваемый отпуск

Ответственный за активы РФ чиновник ЕС ушел в неоплачиваемый отпуск

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Global Look Press

Представитель пресс-службы Еврокомиссии Ариана Подеста на брифинге в Брюсселе заявила, что еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, отвечающий за замороженные активы России, ушел в неоплачиваемый отпуск. Об этом сообщает ТАСС.

«В результате решения еврокомиссара Рейндерса принять участие в выборах генсека Совета Европы он будет находиться в неоплачиваемом отпуске с сегодняшнего дня — 15 апреля», — поделилась Подеста.

Она добавила, что замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова будет временно исполнять его обязанности.

До этого газета Politico писала, что Великобритания не пойдет на конфискацию российских активов в стране.

Такому решению препятствуют два ключевых фактора — отсутствие на это законных оснований и понимание, что замороженные активы РФ могут стать полезным инструментом в будущих мирных переговорах, отмечает издание.

Ранее в ЕС заявили, что не боятся ответа России на использование ее активов для Украины.

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