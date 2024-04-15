Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Денежная база Украины достигла исторического максимума

Денежная база Украины впервые в истории превысила 1 трлн гривен

close
100%
Александр Демьянчук/РИА «Новости»

Денежная база Украины за март выросла на 2,5%, превысив отметку в 1 трлн гривен (порядка $25,3 млрд). Показатель стал максимальным за всю историю страны. Об этом сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на отчет Национального банка республики.

С начала 2024 года денежная база Украины выросла на 3,1%. По итогам всего 2023 года прирост составил 23,3%, в 2022-м — 19,6%. Рост показателя означает, среди прочего, что население выводит средства из банковской системы страны.

До этого на Украине зафиксировали рост доли расчетов в евро при покупке безналичной валюты клиентами банков. Значение приблизилось к 50%. На этом фоне Нацбанк республики задумался об отказе от привязки курса гривны к доллару в пользу европейской валюты.

В феврале украинский ЦБ принял решение продлить безналичный обмен рублей до конца 2024 года.

Ранее стало известно, что две европейские страны могут сократить меры поддержки украинских беженцев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами