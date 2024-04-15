Денежная база Украины достигла исторического максимума

Денежная база Украины за март выросла на 2,5%, превысив отметку в 1 трлн гривен (порядка $25,3 млрд). Показатель стал максимальным за всю историю страны. Об этом сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на отчет Национального банка республики.

С начала 2024 года денежная база Украины выросла на 3,1%. По итогам всего 2023 года прирост составил 23,3%, в 2022-м — 19,6%. Рост показателя означает, среди прочего, что население выводит средства из банковской системы страны.

До этого на Украине зафиксировали рост доли расчетов в евро при покупке безналичной валюты клиентами банков. Значение приблизилось к 50%. На этом фоне Нацбанк республики задумался об отказе от привязки курса гривны к доллару в пользу европейской валюты.

В феврале украинский ЦБ принял решение продлить безналичный обмен рублей до конца 2024 года.

Ранее стало известно, что две европейские страны могут сократить меры поддержки украинских беженцев.