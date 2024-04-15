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Атака Ирана на Израиль вызвала хаос в мировых авиаперевозках

Крупнейшие авиакомпании мира столкнулись с перебоями в полетах после атаки Ирана

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Toby Melville/Reuters

Крупнейшие мировые авиакомпании были вынуждены отменить или задержать рейсы из-за атаки Ирана по Израилю. Об этом сообщает Reuters.

По словам основателя консалтинговой компании OPSGROUP Марка Зи, сбой в авиасообщении стал самым масштабным со времени терактов 11 сентября 2001 года.

«С тех пор у нас не было ситуации с таким быстрым закрытием такого количества различных воздушных пространств. Это вызывает хаос» , — поделился Зи.

Он добавил, что перебои в авиасообщении могут сохраняться еще в течение нескольких дней.

До этого журналист Александр Орлов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал атаку Ирана на Израиль.

Он полагает, что задача Тегерана была вовсе не в том, чтобы продемонстрировать месть. Корпус стражей исламской революции (КСИР) провел разведку боем, выявив слабые стороны израильской системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее сообщалось, что Израиль в ближайшее время примет решение по ответу на атаку Ирана.

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Удар Ирана по Израилю
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