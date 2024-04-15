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Россия вошла в топ-10 крупнейших покупателей клубники

Comtrade: Россия в 2023 году заняла шестое место по импорту клубники

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Россия по итогам 2023 года заняла шестое место в рейтинге крупнейших мировых импортеров клубники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade и национальные статистические службы других стран.

Лидером по закупкам клубники из-за рубежа стали США. В прошлом году Штаты приобрели у других стран 267 тыс. тонн ягоды, что составляет почти треть от глобального импорта. Следом идут Германия с объемом закупок в размере 114 тыс. тонн (13%) и Канада с 108 тыс. тонн (12%).

В топ-5 также вошли Британия с покупками в 56 тыс. тонн и Франция с 54 тыс. тонн. Десятку замыкают Нидерланды (33 тыс. тонн), Польша (28 тыс. тонн), Бельгия (27 тыс. тонн) и Мексика (26 тыс. тонн).

Больше всего клубники в другие страны традиционно направила Испания — около 27% мировых поставок ягоды в 2023 году пришлись именно на эту страну.

На прошлой неделе Минсельхоз Белоруссии повысил экспортные цены на молочные продукты для России.

Ранее стало известно, какие страны были главными мировыми торговцами обувью в 2023 году.

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