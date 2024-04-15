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Россияне начали экономить на консервах

ВАРПЭ: россияне начали покупать пресервы взамен дорогим консервам

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

За последние пять лет жители России стали меньше покупать рыбные консервы, с 2019 года их выпуск упал на 10%, натуральных и более дорогих консервов — на 24%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

В то же время в стране начало расти производство более дешевых пресервов. За тот же период их выпуск увеличился на 34%, однако в абсолютном выражении они по-прежнему отстают от консервов — 96,8 тысячи единиц против 193,8 тысячи. Этот продукт дешевле за счет меньшего срока хранения (около четырех месяцев), но при этом полезнее по сравнению с консервами (они не подвергаются термической обработке). Самым популярным товаром в этой категории остается филе сельди.

Глава ВАРПЭ Герман Зверев предположил, что рост популярности пресервов также обусловлен удобной упаковкой, большим количеством вариантов их применения в меню и представлением о меньшей вредности продукта.

Ранее сообщалось, что в России могут отказаться от бумажных платежек за ЖКУ.

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