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В России предсказали скорое снижение влияния оборонной промышленности на экономику

Аналитик Голубовский: влияние ВПК на экономику России снизится в 2025 году

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Коллегия ВПК

Военно-промышленный комплекс России дал импульс отечественной экономике, однако он исчерпает себя уже в 2025 году. Об этом в интервью «БИЗНЕС Online» рассказал аналитик «Золотого монетного дома» Дмитрий Голубовский.

«У нас и так уже в четыре смены работают оборонные заводы. Поэтому тот импульс к росту ВВП, который в статистике отражается, — по росту зарплат, потребления базовых материалов и так далее, — уже начнет спадать к концу этого года. И в следующем году у нас оборонка уже не сможет вносить дополнительный вклад в темпы роста», — указал эксперт.

По его мнению, в лидеры может выйти IT-отрасль, но только в том случае, если в страну вернутся уехавшие специалисты. Голубовский добавил, что главным фактором роста экономики и ВВП в России в долгосрочной перспективе станут люди, «а не стройка, инфраструктура и танки».

В конце марта глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа и наказал сотрудникам оборонно-промышленного предприятия в Алтайском крае кратно нарастить работоспособность. По оценке Шойгу, правительство страны выделило колоссальные средства на налаживание и расширение производственных мощностей.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал ВПК страны.

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