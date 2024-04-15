В России предсказали скорое снижение влияния оборонной промышленности на экономику

Военно-промышленный комплекс России дал импульс отечественной экономике, однако он исчерпает себя уже в 2025 году. Об этом в интервью «БИЗНЕС Online» рассказал аналитик «Золотого монетного дома» Дмитрий Голубовский.

«У нас и так уже в четыре смены работают оборонные заводы. Поэтому тот импульс к росту ВВП, который в статистике отражается, — по росту зарплат, потребления базовых материалов и так далее, — уже начнет спадать к концу этого года. И в следующем году у нас оборонка уже не сможет вносить дополнительный вклад в темпы роста», — указал эксперт.

По его мнению, в лидеры может выйти IT-отрасль, но только в том случае, если в страну вернутся уехавшие специалисты. Голубовский добавил, что главным фактором роста экономики и ВВП в России в долгосрочной перспективе станут люди, «а не стройка, инфраструктура и танки».

В конце марта глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа и наказал сотрудникам оборонно-промышленного предприятия в Алтайском крае кратно нарастить работоспособность. По оценке Шойгу, правительство страны выделило колоссальные средства на налаживание и расширение производственных мощностей.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал ВПК страны.