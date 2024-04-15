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Евросоюз передаст Украине оборудование для генерации электроэнергии

В Бельгии заявили, что ЕС передаст Украине оборудование для генерации энергии

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Depositphotos

Евросоюз передаст Украине оборудование для децентрализованной генерации электроэнергии. Об этом сообщила министр экономики Бельгии Тинне ван дер Стратен по прибытии на неформальную встречу министров энергетики ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко расскажет на встрече о потребностях Украины, отметила Стратен.

Она добавила, что на неформальную встречу также приглашены глава энергетического ведомства Молдавии и представители НАТО.

До этого исполнительный директор украинского энергетического холдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что на Украине могут ввести почасовые графики отключения электроэнергии. По его словам, к этому придется прибегнуть, если не будет восстановлена тепловая генерация в случае дефицита импортируемой из Европы электроэнергии, а также при невозможности передать в определенные регионы нужный объем электричества.

Ранее на Украине заявили о необходимости экономить электричество весь 2024 год.

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