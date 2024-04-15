Цены на никель и алюминий выросли после новых санкций против России

Алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) подорожал до рекордного уровня после введения США и Великобританией новых санкций в отношении России. Об этом пишет Bloomberg.

«Алюминий подскочил на целых 9,4%, что является максимальным показателем с момента вступления в силу нынешней формы контракта в 1987 году, тогда как никель подскочил на целых 8,8%, хотя позже цены снизились», — говорится в материале.

Скачок цен был вызван «опасениями по поводу того, что санкции сократят российские потоки на западные рынки», — сказал агентству руководитель отдела торговли и исследований Shanghai Dongwu Jiuying Investment Management Co Цзя Чжэн.

Как отмечает Bloomberg, Россия является важным производителем металлов, на ее долю приходится 6% мировых поставок никеля, 5% алюминия и 4% меди. Новые ограничения запрещают поставки этих металлов на LME, где устанавливаются мировые базовые цены, а также на Чикагскую товарную биржу.

До этого Минфин США заявил, что запрет на импорт металлов российского происхождения ограничит их оборот на мировых биржах.

Ранее сообщалось, что введенные санкции не помешают России продавать алюминий, медь и никель.