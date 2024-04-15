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Центробанк России проверит аудитора QIWI банка

«Ведомости»: Центробанк РФ проверяет аудитора лишенного лицензии QIWI банка

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Банк России проводит проверку компании Kept, которая занималась аудитом лишенного лицензии QIWI банка. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

По словам источников издания, близких к регулятору, ЦБ запросил информацию об осведомленности и реакции аудитора на выявление у банка рисковых операций. На протяжении последних лет Центробанк неоднократно вводил ограничения против QIWI и выдавал ему предписания, отмечают «Ведомости».

Аудиторскими проверками QIWI банка ранее занималась международная сеть KMPG, но в 2022 году она ушла из страны из-за санкций, после чего Kept стала ее правопреемником.

Проверку компании проводит департамент корпоративных отношений ЦБ, отвечающий за регулирование, контроль и надзор за аудиторами, которые оказывают услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке.

Один из собеседников издания заявил, что эта проверка стала первым серьезным случаем, когда оценивается соблюдение компанией закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». До этого момента аудиторов прежде всего проверяли на предмет исполнения правил аудиторской деятельности, а затем уже по «антиотмывочному» закону.

10 апреля Арбитражный суд Москвы принял решение ликвидировать финансовую организацию.

Ранее ЦБ подал иск против QIWI банка.

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