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Число внесудебных банкротств в России выросло в пять раз

«Известия»: в России в пять раз выросло число внесудебных банкротств

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Depositphotos

Число внесудебных банкротств в первом квартале 2024 года увеличилось в пять раз по сравнению с тем же кварталом предыдущего года. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на данные «Федресурса».

Как сообщили в «Федресурсе», в январе — марте нынешнего года процедура внесудебного банкротства начата в отношении 12,6 тыс. человек. Этот показатель оказался в пять раз больше, чем цифры первого квартала прошлого года. Там уточнили, что свыше половины из этих дел пришлось на пенсионеров.

Механизм внесудебного банкротства заработал в сентябре 2020 года. По информации «Федресурса», с тех пор и по март текущего года начато 42 тыс. процедур с общей суммой долга более 17 млрд рублей. Половина из них уже завершена: гражданам списаны долги на 7,3 млрд.

В конце марта сообщалось, что Государственная дума до конца весенней сессии приступит к рассмотрению законопроекта, который может освободить управляющие компании от коммунальных долгов банкротов.

С 3 ноября 2023 года россиянам стало проще стать банкротами вне суда. Заявление о признании несостоятельным можно будет подать, если размер долга составляет не менее 25 тыс. рублей и не более 1 млн рублей. Минимальная сумма до этого достигала 50 тыс. рублей, максимальная — 500 тыс. рублей.

Ранее юрист рассказал, из-за каких мифов россияне боятся статуса банкрота.

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