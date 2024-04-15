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Цены на нефть выросли после атаки Ирана на Израиль

Мировые цены на нефть выросли на 0,3-0,4% после нападения Ирана на Израиль

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Shutterstock

Мировые цены на нефть растут на 0,3-0,4% после нападения Ирана на Израиль. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные торгов.

Так, по состоянию на 1:16 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,357%, до $90,48 за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,28%, до $85,69.

До этого замгендиректора Института национальной энергетики, главный редактор «ИнфоТЭК» Александр Фролов рассказал, что цены на нефть марки Brent могут в краткосрочном периоде подскочить до $100 за баррель на фоне атаки Ирана на Израиль.

По словам Фролова, на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке дальнейшая ценовая динамика будет зависеть от масштаба и продолжительности конфликта между Ираном и Израилем.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Атака длилась около пяти часов. В Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов. При этом иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории еврейского государства. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Ранее Трамп назвал виновного в атаке Ирана на Израиль.

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