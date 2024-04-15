Стало известно, сколько россиян готовы оформить ипотечную сделку дистанционно

Почти треть — 28% — опрошенных россиян готовы отправить заявку на ипотечный кредит через онлайн-сервисы и маркетплейсы банков, но заключать договор будут только в офисе. 26% респондентов согласны провести сделку полностью дистанционно, не посещая отделение и используя цифровой профиль и квалифицированную электронную подпись. Это следует из опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру», результаты которого есть у «Газеты.Ru».

Остальная часть респондентов пока еще не верят в безопасность проведения цифровых сделок (25%) или вовсе не проинформированы о работе цифровых сервисов (21%). Этот показатель значительно ниже прошлогоднего — в 2023 году 40% опрошенных не имели представления о том, что такое цифровая ипотека.

«Ипотечная сделка является для клиента одной из наиболее сложных и энергозатратных в рамках остальных банковских услуг. Человеку необходимо подобрать жилье, получить одобрение банка, провести оценку недвижимости, оформить страховку, и, наконец, заключить договор», — отметил исполнительный директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

По его словам, все эти шаги требуют использования различных, зачастую разрозненных сервисов. Интеграция ипотечных продуктов в онлайн-сервисы делает жизнь клиентов, которые привыкли к высокому цифровому опыту в других сферах, проще и удобнее, а предоставление банковских услуг — прозрачнее, добавил эксперт. Он уточнил, что в 2023 и 2024 годах лидеры банковской и строительной отраслей запустили несколько проектов по цифровизации ипотеки, а также онлайн-сервисы для поиска жилья. Таким образом, снижается вероятность, что клиент уйдет со сделки из-за сложности оформления документов, заключил эксперт.

Аналитики в апреле 2024 года опросили 4 000 россиян в возрасте от 18 до 60 лет, чтобы выяснить, готовы ли те приобрести недвижимость дистанционно, не посещая отделение банка.

Ранее в ДОМ.РФ заявили, что банки повысили требования к ипотечным заемщикам в марте.