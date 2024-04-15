Экономист исключил доллар по 100 рублей

Курс доллара вряд ли поднимется до 100 рублей в обозримом будущем. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Он пояснил, что взлет курса доллара до 100 рублей возможен лишь при полном обнулении нормативов репатриации валютной выручки российских экспортеров и резком смягчении политики ЦБ по ключевой ставке.

«Ни того, ни другого мы не ждем. Поэтому при текущих вводных и с учетом сильного роста на сырьевых рынках вероятность девальвации рубля низкая. Скорее всего, нормативы продажи валютной выручки будут продлены после апреля, на этом спекулятивная атака на рубль захлебнется и доллар вновь пойдет вниз», — подчеркнул экономист.

По его прогнозу, доллар будет стоить 92,5 рубля к концу апреля. Экономист не исключил падения курса американской валюты и ниже этого уровня.

По данным Мосбиржи на 13:03 мск 12 апреля, доллар стоит 93,34 рубля. Американская валюта подорожала на 8 копеек по сравнению с уровнем закрытия торгов 11 апреля.

По прогнозам инвестиционного стратега «БКС Мир инвестиций» Александра Бахтина, на следующей неделе курс доллара вернется ближе к отметке 93 рубля и может опускаться ниже.

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