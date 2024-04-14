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В конгрессе США планируют рассмотреть помощь Украине в кредит

Республиканцы в конгрессе США рассмотрят вопрос выделения Киеву помощи в кредит

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J. Scott Applewhite/AP

Спикер палаты представителей конгресса США (республиканец от штата Луизиана) Майк Джонсон подтвердил для Fox News, что республиканцы в нижней палате законодательного органа планируют рассмотреть вопрос о выделении Украине помощи в виде кредита.

Политик ответил утвердительно на вопрос журналиста, планируют ли контролирующие нижнюю палату конгресса республиканцы рассмотреть вопрос о выделении Украине помощи в виде кредита, как это ранее предложил бывший президент США Дональд Трамп.

Джонсон отметил, что его взгляды по этому вопросу «на 100% совпадают» с точкой зрения Трампа.

«Если говорить о помощи Украине, то он предложил концепцию кредита, которую я считаю очень важной и которая, на мой взгляд, пользуется широкой поддержкой», — сказал он.

До этого экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Республиканская партия рассматривает возможность возобновления помощи Украине на условиях кредита.

Ранее в Совфеде раскрыли последствия атаки Ирана на Израиль для Украины.

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