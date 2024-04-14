Нефти предрекли рост из-за конфликта на Ближнем Востоке

Цены на нефть марки Brent могут в краткосрочном периоде подскочить до $100 за баррель на фоне атаки Ирана на Израиль. Об этом РИА Новости рассказал замгендиректора Института национальной энергетики, главный редактор «ИнфоТЭК» Александр Фролов.

По словам Фролова, на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке дальнейшая ценовая динамика будет зависеть от масштаба и продолжительности конфликта между Ираном и Израилем.

Если конфликт приобретет региональный характер, то внимание инвесторов будет сосредоточено на надежности поставок нефти через Ормузский пролив, который является одной из ключевых «болевых точек» мирового нефтяного рынка на Ближнем Востоке. Через этот стратегически важный пролив проходит около 10-20% всего объема мировой нефти и 20% поставок сжиженного природного газа.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил беспилотные летательные аппараты в направлении еврейского государства. В связи с этим израильские военные приведены в повышенную боевую готовность.

Фролов отметил, что текущая напряженность на Ближнем Востоке носит локальный характер, однако в случае дальнейшей эскалации конфликта риски для Ормузского пролива и нефтяных месторождений в зоне боевых действий значительно возрастут, что может оказать заметное влияние на мировые цены на углеводороды.

До этого в Иране заявили , что удар по Израилю носил «ограниченный» характер.

Ранее Россия увеличила вывоз нефти до максимума за 10 месяцев.