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Рынку металлов грозит «хаос» из-за новых санкций против России

LME: санкции в торговле металлами из РФ могут спровоцировать хаос на рынке

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Денис Абрамов/РИА «Новости»

Санкции в сфере торговли российскими металлами на бирже могут спровоцировать хаос на рынке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Лондонскую биржу металлов (London Metal Exchange, LME).

Биржа отметила, что немедленно приостановит действие гарантий на алюминий, никель и медь из РФ, произведенный 13 апреля 2024 год и после этой даты. В LME подчеркнули, что обязаны соблюдать соответствующие санкции, введенные накануне США и Великобританией.

При этом биржа признала, что последствием этих ограничений может стать возникновение некоторой степени неопределенности на рынке. В итоге это может привести к тому, что «участники рынка будут требовать использования соответствующего металла в качестве защитной меры».

До этого минфин США заявил, что решение запретить импорт металлов российского происхождения ограничит их оборот на мировых биржах.

Впрочем, Bloomberg написал, что новые санкции США и Британии не окажут влияния на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения и не помешают РФ продавать металлы. Это подтверждают данные платформы ООН Comtrade, которая показала, что Россия почти не поставляла в упомянутые страны алюминий, никель и медь.

Ранее стали известны последствия санкций США против «Арктик СПГ-2».

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